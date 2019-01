Migranti, Salvini: "Europa cede a ricatti di scafisti e ong"

"L'Europa si propone di accogliere altri immigrati cedendo ai ricatti di scafisti e ong e questo rischia di diventare un enorme problema". Il commento del ministro dell'Interno italiano Matteo Salvini arriva dopo la notizia che i 49 migranti a bordo della navi Sea Watch e Sea Eye sbarcheranno a Malta e saranno redistribuiti in otto paesi Ue, compresa l'Italia. Il vicepremier, da Varsavia, ribadisce di essere "assolutamente contrario a nuovi arrivi in Italia". A Bruxelles, ha aggiunto, "fanno finta di non capire e agevolano il lavoro di scafisti e ong. Cedere alle pressioni e alle minacce dell'Europa e delle ong è un segnale di debolezza che gli italiani non meritano".

Il botta e risposta Conte-Salvini

La giornata del vicepremier si era aperta con un'ulteriore conferma della volontà di non voler accogliere i migranti. "Altro che farne sbarcare altri o andarli a prendere con barconi e aerei, stiamo lavorando per rimandarne a casa un bel po'. Scafisti e terroristi: a casa!", ha scritto sul suo profilo Twitter il ministro dell'Interno, commentando l'operazione dei carabinieri del Ros, che hanno eseguito 15 fermi per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e istigazione al terrorismo. Le parole di Salvini erano risultate una risposta a quelle del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ieri, riferendosi alla vicenda dei migranti bloccati in mare a bordo di Sea Watch e Sea Eye, ha detto: "Salvini non vuole donne e bambini? Li vado a prendere io in aereo. C’è un limite ad ogni politica del rigore. Salvini esprime una linea condivisa dal governo ma se marchiamo nel segno dell'eccezionalità un intervento di questo tipo, la linea del governo non può essere tacciata di incoerenza". Un'affermazione che Salvini aveva già commentato ieri sera, su Facebook: "Mah..... Finché non si bloccano gli scafisti e chi li aiuta, continueranno a partire e morire migliaia di persone. In Italia si arriva con il permesso, io non cambio idea".

La vicenda Sea Watch e Sea Eye

Nei giorni scorsi è stata la portavoce di Sea Watch Italia a chiedere un porto sicuro per i 49 migranti, "molti dei quali in mare da più di due settimane". A bordo della Sea Watch 3 ci sono 32 migranti, mentre sulla Professor Albrecht Penck, la nave della ong Sea Eye, ce ne sono 17. Sul caso è intervenuta anche la Commissione europea: "Le persone a bordo devono essere sbarcate in sicurezza e senza ulteriori rinvii". Intanto sono in corso le trattative a Bruxelles per ridistribuire in Europa non solo i migranti delle Ong ma anche gli altri 249 sbarcati autonomamente nei giorni scorsi a Malta. Una condizione che il governo de La Valletta ha posto per consentire di far scendere a terra uomini donne e bambini a bordo di Sea Watch e Sea Eye. L’Italia, con Palazzo Chigi, si è detta disponibile a farsi carico di una quota di migranti, una quindicina come detto già dal premier. Ma è il Viminale a ribadire il suo no ad ogni apertura. Da Bruxelles è trapelato solo che Germania e Francia avrebbero accolto 50 persone ciascuno mentre Portogallo, Lussemburgo, Olanda e Romania ne avrebbero presi complessivamente un'altra trentina.

Data ultima modifica 09 gennaio 2019 ore 13:00