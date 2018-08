Diciotti, scontro Italia-Ue. Nuove proteste: "Facciamoli scendere"

Quinta giornata nel porto di Catania, dopo altre cinque passate in mare, per la nave Diciotti della Guardia costiera. A bordo ci sono ancora 150 dei 190 migranti soccorsi da un barcone in avaria al largo di Lampedusa. Nei giorni scorsi, oltre a chi aveva problemi di salute, sono sbarcati 27 minori non accompagnati (LE LORO STORIE). Tutti gli altri restano in attesa. L’Italia prosegue la sua linea dura e pretende un accordo con gli altri Paesi Ue per la ridistribuzione delle persone a bordo. Accordo che, nonostante i vertici di ieri, Bruxelles stenta a trovare. E prosegue anche il braccio di ferro tra il ministro dell’Interno Matteo Salvini e le procure siciliane.

“Facciamoli scendere”

Oggi nel porto è in programma una manifestazione per chiedere “la liberazione” di “persone stremate e in precarie condizioni di salute”. “Facciamoli scendere” è lo slogan dell’iniziativa. Ad organizzarla, tra gli altri, la Rete antirazzista, Legambiente, Pax Christi, Cobas, Arci, Anpi, No Muos e centri sociali.

Ieri sciopero della fame a bordo

Ma, dopo la fumata nera in sede europea, il quadro resta fortemente incerto e la situazione sulla nave comincia a peggiorare. Ieri un gruppo consistente di migranti, circa 120, ha iniziato lo sciopero della fame a riprova di una insofferenza e tensione crescenti. Un deciso e inedito pressing è arrivato anche dalla stessa Guardia costiera, che in un report inviato al governo e alle procure ha evidenziato “l’estrema criticità della situazione” che impone lo sbarco immediato. Ieri Salvini ha indicato quella che potrebbe essere una possibile via d'uscita: eseguire le procedure di riconoscimento e identificazione a bordo per individuare i reali profughi. A bordo ci sono ancora 130 eritrei, 10 migranti delle Isole Comore, sei bengalesi, due siriani, un egiziano e un somalo.

Scontro totale tra Italia e Ue

Sulla loro accoglienza l'Europa non è riuscita a trovare un accordo. La riunione degli sherpa di dodici Paesi, convocati da Bruxelles per trovare soluzioni comuni a lungo termine sugli sbarchi, è finita con una fumata nera sulla ridistribuzione dei 150 bloccati a Catania. Questo ha scatenato uno scontro totale con l'Italia. “L'Europa non è riuscita a battere un colpo in direzione dei principi di solidarietà e di responsabilità che pure vengono costantemente declamati quali valori fondamentali. Ne trarremo le conseguenze”, ha attaccato il premier Giuseppe Conte. Dal Viminale l'esito dell'incontro è stato bollato come “l'ennesima dimostrazione che l'Europa non esiste”. “Un ente astratto”, l'ha liquidata il ministro Salvini. Anche Luigi Di Maio è intervenuto: “Non abbiamo più intenzione di farci mettere i piedi in testa. Siamo pronti a tagliare i fondi che diamo all'Ue”. Il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, però, ha chiarito in dissonanza con i suoi colleghi che “pagare i contributi all'Unione europea è un dovere legale”. Dura la risposta comunitaria: “Le minacce in Europa non portano da nessuna parte”.

Le indagini

Oggi, intanto, è prevista la missione della procura di Agrigento a Roma per sentire come persone informate dei fatti alcuni funzionari del Viminale nell'ambito dell'inchiesta per sequestro di persona e arresto illegale (ma che potrebbe contestare anche l'abuso d'ufficio). Si punta a ricostruire la catena di comando per individuare chi ha dato l'ordine di non fare sbarcare i migranti. Al momento l'inchiesta resta contro ignoti e le indagini sono state delegate alla Guardia costiera. Il titolare del Viminale, Salvini, ha lanciato la sfida: “Ascoltino me”. Indagano anche la procura di Palermo, per associazione a delinquere finalizzata al traffico di uomini, e quella di Catania, che ha aperto un fascicolo di “atti relativi”.