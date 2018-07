Pozzallo, autorizzato lo sbarco di 450 migranti. Hotspot pieno

Oggi per la prima volta i migranti sbarcano in Europa. Lo fa sapere Palazzo Chigi parlando delle operazioni in corso a Pozzallo e che riguardano tutti i migranti a bordo della nave della Guardia di finanza e di quella di Frontex ferme da sabato in rada. Per procedere con lo sbarco si è atteso il via libera del Viminale, arrivato nella tarda serata di ieri, che ha quindi acconsentito di far sbarcare le 450 persone che si trovavano ancora a bordo. Al momento, sono 184 i migranti sbarcati dalla nave Protector di Frontex, mentre sulla Monte Sperone restano ancora 200 persone. I migranti dovranno poi essere smistati nei Paesi che hanno dato la disponibilità ad accoglierli: Francia, Malta e Germania, ma anche Spagna e Portogallo.

Lo sbarco iniziato nella notte

Lo sbarco, iniziato dopo le due, si è concluso all'alba. Nella serata di ieri erano state fatte scendere le donne e i bambini e alcune migranti bisognose di assistenza sanitaria con i loro figli. I migranti sbarcati nel corso della notte, invece, sono tutti uomini. Tra loro anche 81 minori. Nessun è stato ospedalizzato. Dopo le prime visite le persone sono state trasferite nell'hotspot di Pozzallo insieme agli altri compagni di viaggio con cui erano partiti dalla Libia. Al momento l'hotspot accoglie 256 migranti e gli operatori del centro sono impegnati da più di 24 ore sul fronte accoglienza.

Unhcr Italia: sbarco mette fine a sofferenza ingiusta

Lo sbarco di tutti i migranti dalle due navi in rada a Pozzallo mette fine a "una sofferenza prolungata e ingiusta”, scrive intanto in un tweet Unhcr Italia, il braccio italiano dell'agenzia dell'Onu per i rifugiati. Nel tweet si indicano le due costanti dello sbarco avvenuto nell'arco di due giorni: "1. Il sorriso che accoglie, sia del nostro team che di tutti gli altri operatori impegnati in turni diurni e notturni; 2. I corpi esili, i volti emaciati. Frutto di una sofferenza prolungata e ingiusta".