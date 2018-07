Svuotato barcone a largo di Linosa: migranti su nave Gdf e Frontex

E' stato completato il trasbordo dei 450 migranti che erano a bordo del barcone vicino a Lampedusa: 176 persone sono infatti sul pattugliatore Protector, inserito nel dispositivo Frontex, e altre 266 sul Monte Sperone della Gdf. Otto persone, tutte donne e bambini, sono invece state già trasportate a Lampedusa a bordo di motovedette della Guardia Costiera per motivi sanitari. (LO SPECIALE MIGRANTI).

Incertezza sul porto di sbarco

Le due navi con a bordo i migranti sembrano fare rotta su Porto Empedocle (Ag), ma non è ancora chiaro quale sia il porto di sbarco prescelto. La Capitaneria di porto è in attesa di conoscere dal centro di coordinamento di Roma l'approdo delle due unità navali, il Monte Sperone della Guardia di finanza e il Protector del dispositivo Frontex, che già da qualche ora stanno navigando verso Nord. Non c'è ancora alcuna certezza che la loro destinazione sia la costa agrigentina; sembra, infatti, prendere corpo l'ipotesi che il porto di sbarco possa essere quello di Pozzallo, nel Ragusano.

Lo scontro tra Italia e Malta sul caso del barcone

Nella notte l’imbarcazione ha superato l'isola di Lampedusa portando la sua rotta in direzione della Sicilia. A seguirne il percorso, alcuni pescatori delle Pelagie secondo i quali, se la Sicilia fosse effettivamente la meta, ci sarebbe ancora un giorno di viaggio. Proprio la vicenda del barcone, intanto, ha fatto nascere un nuovo scontro tra Malta, che non se ne è fatta carico, e l’Italia. "In un porto italiano non può e non deve arrivare. Abbiamo già dato, ci siamo capiti?", ha attaccato ieri il ministro dell’Interno Salvini. Dello stesso parere il ministro dei Trasporti Toninelli e la Farnesina che ha ribadito come la responsabilità del soccorso al barcone, individuato in acque Sar maltesi, spettasse a Malta. "Malta ha soddisfatto tutti gli obblighi previsti dalle convenzioni internazionali", la risposta di un portavoce del governo maltese.

I casi precedenti

Il nuovo caso del barcone con a bordo oltre 400 migranti arriva subito dopo le polemiche su un'altra imbarcazione, la nave Diciotti della Guardia Costiera. Nei scorsi giorni il Viminale non aveva dato l’autorizzazione allo sbarco dei migranti a bordo della barca, due dei quali risultano indagati in stato di libertà per violenza privata aggravata. Sono accusati di aver minacciato l'equipaggio del rimorchiatore Vos Thalassa, che aveva quindi virato verso l’Italia e trasbordato le 67 persone salvate in mare proprio dalla Diciotti. Lo stallo si era sbloccato solo con l’intervento del presidente della Repubblica, con una telefonata a Palazzo Chigi e con l’autorizzazione allo sbarco per il 13 luglio. Ma Salvini ha garantito: "Proseguo finché qualcuno non verrà assicurato alla giustizia". Intanto, negli ultimi mesi, si sono registrati anche casi di navi private coinvolte nel salvataggio di migranti diretti in Europa che hanno fatto discutere. Da quello della Nave Aquarius, che non aveva ricevuto l’autorizzazione da parte del governo italiano all’attracco, fino a quello della Lifeline che era riuscita ad attraccare a Malta il 27 giugno, passando per la vicenda della nave Sea Watch 3 che era arrivata nel porto di Reggio Calabria lo scorso 9 giugno.