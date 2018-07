Migranti Vos Thalassa su nave Diciotti. Viminale: non in Italia

Di nuovo tensioni intorno a una nave che ha soccorso alcuni migranti in mare. Si tratta dell’imbarcazione italiana privata Vos Thalassa, rimorchiatore a servizio delle piattaforme petrolifere, che lunedì sera è intervenuta in acque con competenza di ricerca e soccorso libiche per recuperare una sessantina di persone. Il Viminale, fin da subito, ha fatto sapere che la barca non avrebbe avuto l’autorizzazione ad avvicinarsi ai porti italiani. La Vos Thalassa, poi, ha lasciato i migranti a una nave della guardia costiera italiana, la Diciotti. La posizione del ministero dell’Interno però, fanno sapere alcune fonti, “non cambia”.

Salvini: guardia costiera italiana non può sostituirsi a quella libica

Il "problema politico" posto dal ministro dell’Interno Matteo Salvini al premier Giuseppe Conte, al vicepremier Luigi Di Maio e al ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, fa sapere il Viminale, è il seguente: "La guardia costiera italiana non può sostituirsi a quella libica, soprattutto se i colleghi africani sono già entrati in azione". Secondo il Viminale, la Vos Thalassa “ha anticipato l'intervento della guardia costiera libica che era già stata allertata” e ha lasciato i migranti alla Diciotti, “che pure era più lontana rispetto ai libici che stavano entrando in azione”.

Toninelli: migranti mettevano in pericolo Vos Thalassa

"Orgoglioso della Guardia Costiera italiana che con nave Diciotti ha preso a bordo 60 migranti che stavano mettendo in pericolo di vita l'equipaggio dell'incrociatore italiano Vos Thalassa. Ora avanti con indagini per punire i facinorosi". Così il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli su Twitter.