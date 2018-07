Migranti, nave Diciotti a Trapani. Salvini: non autorizzo a scendere

La nave Diciotti della Guardia costiera che trasporta 67 migranti, soccorsi quattro giorni fa dal cargo Vos Thalassa e poi trasbordati, è attraccata al porto di Trapani. "Nel frattempo proseguono gli accertamenti giudiziari volti a verificare le responsabilità dei presunti facinorosi che hanno messo a repentaglio la vita dell'equipaggio del Vos Thalassa", fa sapere il ministero delle Infrastrutture e de Trasporti. Ma il titolare del Viminale, Matteo Salvini, dal vertice di Innsbruck avverte: "Io non autorizzo nessuno a scendere. La Diciotti sarà tenuta bloccata per tutto il tempo necessario per fare chiarezza". (LO SPECIALE MIGRANTI)

Salvini: finché non c'è chiarezza non autorizzo nessuno

"Non voglio farmi prendere in giro - ha detto Salvini - Finché non c'è chiarezza su quanto accaduto io non autorizzo nessuno a scendere dalla Diciotti: se qualcuno lo fa al mio posto se ne assumerà la responsabilità. O hanno mentito gli armatori denunciando aggressioni che non ci sono state e allora devono pagare o l'aggressione c'è stata e allora i responsabili devono andare in galera".

Il ritardo dell’approdo

Prima di attraccare, la Diciotti, dopo essersi avvicinata ai muraglioni frangiflutti è rimasta per diverse ore in rada. Il ritardo dell’approdo potrebbe essere stato legato alle indagini in corso su presunti scafisti del natante sul quale si trovavano i migranti e sui presunti aggressori dell'equipaggio della Vos Thalassa, il cui capitano aveva poi chiesto aiuto alla Guardia costiera segnalando una situazione di "grave pericolo" e aveva trasbordato le 67 persone sulla Diciotti. (LE NAVI PRIVATE IN SOCCORSO DEI MIGRANTI)

Le indagini

Per quanto riguarda la presunta aggressione all’equipaggio della Vos Thalassa e l’eventuale presenza di scafisti, la Procura di Trapani è in attesa del rapporto dello Sco e della Squadra mobile della Questura che, a quanto si apprende, hanno ipotizzato i reati di impossessamento di nave, minacce e violenza. Gli investigatori, ieri, hanno sentito i testimoni della vicenda cercando di ricostruire quanto accaduto anche in vista di possibili provvedimenti cautelari da adottare. Soltanto dopo aver ricevuto l'informativa dello Sco e dopo l'attracco nel porto di Trapani la Procura deciderà, avendo a quel punto la competenza in base alla legge, come procedere.

Il presidio antirazzista

Intanto a Trapani è stato organizzato un presidio antirazzista con lo slogan “Restiamo umani”. Molti dei manifestanti hanno scelto di indossare il rosso: magliette, bandane e cappelli sono dello stesso colore diventato il simbolo della protesta a favore dell'apertura dei porti e l'accoglienza di migranti dopo l’iniziativa lanciata da Libera. Alla manifestazione hanno aderito diverse associazione, comprese la stessa Libera e la Cgil, che contestano i "muri che qualcuno vuole mettere fra i migranti e le nostre città" e invitano il Movimento 5 stelle a "non farsi trascinare da Salvini".

