Migranti, in due giorni oltre 1000 da Libia verso coste europee

Due giorni di sbarchi e soccorsi nel Mediterraneo, per far fronte alla partenza di oltre mille libici verso le coste europee. Nei porti di Reggio Calabria e di Pozzallo, il 9 giugno, sono approdate tre navi, con a bordo circa 500 migranti. Nella notte, altri 600 sono poi stati soccorsi e trasbordati sulla nave Aquarius, unica ong al momento presente nel Mediterraneo. Fino ad ora l'imbarcazione ha raccolto 629 persone, tra cui 123 minori non accompagnati, 11 bambini e sette donne incinte. Nella giornata di oggi, inoltre, una barca a vela con a bordo 38 migranti è stata intercettata al largo della costa calabrese e le persone a bordo sono state trasbordate su una motovedetta della Guardia costiera e condotte nel porto di Roccella Ionica. La barca sarebbe partita circa una settimana fa dalla Turchia. Nel gruppo ci sono afghani, pakistani, oltre che migranti originari dello Sri Lanka e dell’Iraq (LO SPECIALE MIGRANTI).

Due gommoni soccorsi nella notte

Sui soccorsi della scorsa nottata, Medici senza frontiere racconta, in un tweet, di "una notte estremamente intensa nel Mediterraneo centrale, con sei sei diverse operazioni di salvataggio”. Sempre da Msf hanno fatto anche sapere che "il soccorso di due gommoni è diventato critico quando uno dei due si è distrutto nel buio, lasciando oltre 40 persone in acqua. Da queste due imbarcazioni abbiamo soccorso 229 persone". Coinvolte nelle operazioni anche tre navi mercantili (Vos Thalassa, Everest e Jolly Vanadio) oltre alla Aquarius, e tre motovedette classe 300 della Guardia costiera italiana, di base a Lampedusa .

L'arrivo della Sea Watch 3 a Reggio Calabria

Nella mattina del 9 giugno era arrivata a Reggio anche la Sea Watch 3, la prima a sbarcare con il nuovo governo e con a bordo 232 migranti (SKYTG24 A BORDO DELLA SEA WATCH 3). Sulla vicenda è polemica con Malta. La Sea Watch aveva cercato di trasbordare un centinaio di migranti imbarcati su un'altra nave di una ong, la Seefuchs, ma l’operazione non era andata a buon fine a causa delle cattive condizioni meteo. A prestare assistenza alla Seefuchs era stato un mercantile dirottato in zona dalla Sala operativa della capitaneria di porto, dopo il rifiuto di Malta di prestare assistenza. Sulle operazioni di soccorso, il comandante della nave SeeFuchs ha raccontato agli uffici di Frontex, a Pozzallo: "Sea-Watch è rimasto nelle immediate vicinanze di Seefuchs per più di 24 ore per offrire assistenza all'ong Sea Eye, nel tentativo di effettuare un trasbordo reso impossibile dal peggioramento delle condizioni meteorologiche". In tutto questo Malta avrebbe negato qualsiasi tipo di sostegno.