Aquarius: 50 migranti hanno rischiato vita, Malta non ha mai risposto

"I migranti soccorsi ieri erano in condizioni difficili, almeno in 50 hano rischiato di affogare". È una parte della testimonianza raccolta da Sky TG24 da uno dei soccorritori che si trova a bordo della Aquarius, la nave che si trova in navigazione nel Mediterraneo con 629 migranti a bordo. Malta ha ricevuto comunicazione sulla posizione dell'imbarcazione, afferma Alessandro Porro, ma non ha mai risposto.

"Da Malta nessuna comunicazione"

Alla domanda del giornalista se avessero provato a sentire le autorità di La Valletta per provare ad attraccare a Malta, Alessandro Porro ha risposto: “Noi non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione dalle autorità di Malta. Noi abbiamo ricevuto nel pomeriggio una mail in copia in cui l’Mrcc di Roma (Maritime rescue coordination centre, il coordinamento dei soccorsi, ndr) contattava l’omologo di Malta e non sappiamo quali siano state le eventuali altre comunicazioni". "Abbiamo contattato l’Mrcc di Roma continuamente per avere chiarimenti - ha spiegato - le indicazioni fino a un certo punto sono state, fino a che abbiamo raggiunto l’altezza di Malta, di procedere a nord e in questo momento non abbiamo istruzioni specifiche di cosa fare”. "In questo momento siamo leggermente a nord di Malta e stiamo procedendo verso nord", ha aggiunto.