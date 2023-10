Milano Digital Week, tutti gli eventi della quarta giornata

Prosegue la Milano Digital Week , anche quest'oggi infatti non mancheranno gli incontri alla più grande manifestazione italiana dedicata all’educazione, alla cultura e all’innovazione digitale promossa dal Comune di Milano e realizzata da IAB Italia, Cariplo Factory e Hublab. La rassegna continerà fino al 9 ottobre. Ecco tutti gli eventi da non perdere nella quarta giornata dell'8 ottobre.

Più donne su Wikipedia

La gran parte degli utenti attivi su Wikipedia sono uomini e questo ha ripercussioni anche sulla qualità della conoscenza condivisa che si produce. Nelle edizioni più importanti di Wikipedia l’80% delle persone che scrivono è costituito da uomini e l’80% delle biografie è dedicato agli uomini. Da tempo diverse volontarie e diversi volontari dei progetti Wikimedia cercano di ridurre questa disparità di genere. Vieni a scrivere con loro nuove voci dedicate alle donne che si sono distinte in ambito scientifico o artistico, ma che non sono ancora presenti su Wikipedia in italiano.



L’editathon è una maratona di scrittura in cui diversi volontari più o meno esperti si incontrato per scrivere insieme voci enciclopediche su un tema comune. L'evento, a cura di Hublab e Wikimedia, si svolge alle 10 alla Cariplo Factory - Sala Joule (BASE Milano).

“MostraTi – Noi pionieri della buona economia di montagna”

"MostraTi - Noi pionieri della buona economia di montagna" è una mostra interamente digitale ideata, progettata e organizzata dalla Professoressa Veronica Polin (Università di Verona) e dalla Professoressa Laura Cavalli (Fondazione Eni Enrico Mattei), con il supporto del fotografo di Luciano Perbellini e con il contributo del virtual designer Matteo Bernecoli. Parte di un progetto di ricerca pluriennale, vuole raccontare il rapporto tra il territorio montano, le iniziative locali di buona economia e la loro visione trasformativa. A cura di Professoressa Veronica Polin (Università di Verona), Professoressa Laura Cavalli (Fondazione Eni Enrico Mattei).

What if

Il progetto What if vuole sensibilizzare e stimolare la riflessione sulla crisi ambientale globale. Attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale, vengono presentati una serie di trittici correlati a quattro Paesi del mondo, evidenziando fenomeni chiave legati al cambiamento climatico come deforestazione, desertificazione, incendi e inquinamento atmosferico. Una prima immagine illustra uno scenario distopico, mentre la terza propone una prospettiva utopica in cui la crisi climatica è stata superata. Nel pannello centrale, un’immagine sfocata invita l’osservatore a scegliere e immaginare un possibile futuro. L'evento si svolge allo IED in via Amatore Sciesa ed è curato da Giulia Gravina e IED Milano.

Intelligenza artificale e benssere: l’IA può farci stare meglio?

L’ultima ricerca IPSOS ci dice che solo il 18% degli italiani vive in una condizione di ottimo benessere mentale. Dovremmo usare strumenti di Intelligenza Artificiale per migliorare il nostro benessere? Alcuni esempi: chatbot per la psicoterapia, mondi e amici virtuali, app con suggerimenti per gestione dello stress, tracciatori di stati d’animo e del sonno, gruppi di supporto online, giochi terapeutici al computer e registri medici elettronici. Tuttavia, queste opportunità comportano diverse sfide per l'individuo, la privacy, la sicurezza, la regolamentazione. Un panel interattivo per un uso dell’IA più consapevole, con un focus per medici e pazienti. A cura di ZaLa Consulting srl.