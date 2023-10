Milano Digital Week al via, tutti gli eventi della prima giornata

Si apre quest'oggi e durerà fino al 9 ottobre la Milano Digital Week, che inizierà ufficialmente alle ore 11 presso Palazzo Marino con il sindaco Beppe Sala che introdurrà due ospiti di eccezione. Il primo intervento sarà di Petro Olenych - Chief Digital Transformation Officer of Kyiv City (CDTO) and Deputy Mayor of Digitalization of Kyiv che racconterà come Kiev ha utilizzato il digitale per salvare vite umane. Spiegherà come ha adattato e riutilizzato la tecnologia di tutti i giorni a favore di una città che si è trovata ad affrontare una guerra. Segue Andrea Granelli, CEO Kanso e Fondazione Venture Thinking, sul digitale come genius loci della città. Interverranno inoltre Layla Pavone Coordinatrice del Board per l’innovazione tecnologica e la trasformazione digitale del Comune di Milano, Nicola Zanardi Presidente HubLab, Sergio Amati, Direttore Generale IAB Italia, Matteo Scarabelli, Chief Communications Officer Cariplo Factory e Gianna Martinengo Presidente e Fondatrice di Women&Tech® ETS.

Dal gaming alla digital health

Dalle 10.00 presso il PHYD Hub di via Tortona si terrà l'evento organizzato da Giffoni Innovation Hub e Adecco dedicato all'innovazione che coinvolgerà rappresentanti della GenZ, esperti di settore e content creator attraverso la partecipazione di studenti universitari ai panel dedicati al gaming, alla creazione di contenuti digitali, alle AI, alla gamification e talent attraction. Un viaggio alla scoperta delle nuove professioni, di come cambiano nel legame con le nuove tecnologie e delle opportunità che ne derivano. L'ingresso all'evento è gratuito su registrazione. Dalle 10.30 all’ADI Design Museum si parlerà di innovazione nel campo della Digital Health. Questo evento si propone di esplorare come le tecnologie digitali stiano rivoluzionando la fornitura dei servizi sanitari, promuovendo una maggiore accessibilità, efficienza e coinvolgimento attivo di tutti gli attori coinvolti. In un'epoca in cui la salute è diventata una priorità globale, l'adozione di soluzioni digitali sta consentendo ai clinici di offrire cure più personalizzate e basate su dati concreti, mentre i pazienti diventano sempre più attivi nella gestione della propria salute attraverso applicazioni e dispositivi connessi. Questo evento esplorerà le più recenti innovazioni nella Digital Health, concentrandosi su come queste tecnologie stiano migliorando la diagnosi, la terapia e la gestione delle malattie. Presenteremo inoltre casi di studio concreti che dimostrano come l'innovazione digitale stia contribuendo a ridurre i costi sanitari, ottimizzare la comunicazione tra clinici e pazienti e promuovere uno stile di vita più sano tra i cittadini. L'obiettivo è chiaro: combinare l'expertise clinica con la potenza delle soluzioni digitali per promuovere una sanità più accessibile, efficace e centrata sul paziente. Il Randstad Box, il campus in cui ha sede la Tech Talent Factory, farà da cornice alle 12 ad un Hackathon di due giorni dedicato alla ricerca di idee e soluzioni per una Milano più digitale e sostenibile. Cento studenti dell’ITS verranno coinvolti per due giorni in una gara di idee che produrrà progetti che saranno poi presentati in una sessione plenaria da una giuria che premierà i migliori.

Intelligenza artificiale e geopolitica

Nel pomeriggio ci si trasferisce a Palazzo Durini dove alle 17 partirà una tavola rotonda per condividere conoscenze e pratiche che la recente e rapida evoluzione tecnologica sta producendo in ambito Higher Education. L’Intelligenza Artificiale generativa è ormai da considerare come uno strumento di massa, in un brevissimo periodo le tecnologie legate a questo settore sono diventate libere e accessibili da chiunque. Si vuole quindi offrire una visione delle potenzialità che l’integrazione di questi strumenti possono avere sui processi di apprendimento e sulle attività didattiche, creando un ponte tra il mondo della ricerca universitaria e quello più propriamente accademico, mostrando le opportunità di sviluppo in settori legati ad attività project based, come l’arte e il design. Stesso orario (17) per l’incontro alla Cariplo Factory da BASE, dove si parlerà di geopolitica e di come sia destinata a giocare un ruolo sempre maggiore nello sviluppo del digitale. La produzione dell'hardware che richiede un numero sempre crescente di materiali rari e distribuiti solo in alcuni paesi della terra, è infatti in crisi perché questi materiali sono troppo pochi e perché la loro distribuzione è sempre più soggetta alle tensioni politiche tra i blocchi che dominano il mondo; inoltre essa, che si era in modo sempre più marcato dislocata nei paesi dell’estremo oriente, è oggi essa stessa sottoposta a quelle tensioni, che potrebbero richiedere una sua ri-allocazione che richiederebbe molto tempo e investimenti ingenti e determinerebbe un aumento dei prezzi difficilmente assorbibile senza traumi. Lo sviluppo del software, sia nel senso della sua innovazione che in quello della sua diffusione non può più trovare nella globalizzazione il contesto ideale per una sua continuazione sempre più marcata e profonda. L’utenza planetaria di imprese come Google, Meta, Apple, Amazon, ecc. sembra destinata a ridursi entro i confini del mondo occidentale, lasciando che in Cina e in altre parti del mondo, si affermino imprese autoctone protette dai governi locali. La lotta per la conquista di nuovi mercati sarà sempre più politica e sempre meno commerciale. La libera circolazione del sapere e dei ricercatori, la libertà di ricerca e di studio, la nascita di start up innovative e indipendenti sono tutte cose che troveranno sempre più ostacoli a manifestarsi. Stessa location dalle 19 per l’incontro con Andrea Fontana, uno dei massimi esperti di storytelling d’impresa in Italia, che torna con un nuovo testo sui modi più attuali di raccontare e raccontarsi come brand e professionisti. Per generare percezioni positive, migliore reputazione, più consapevolezza e coinvolgimento emotivo oggi occorre creare “storiversi”: universi narrativi con valori, personaggi, scene, ambientazioni, emozioni creati ad arte.