App in 'modalità monaco' per limitare l'uso dei social: come funziona?

Disconnettersi dai social impostando un blocco orario tramite un'app per riuscire a concentrarsi: è quello che fa "Freedom", che oggi conta più di 2,5 milioni di utenti in tutto il mondo. E l’hashtag #monkmode spopola

Disconnettersi dai social è diventato per molti sempre più difficile. Per riuscirci però esistono dei nuovi "trucchi" che possono aiutare a limitare le distrazioni online e permetterci di concentrarci su quello che stiamo facendo offline impedendoci di scrollare post su Instagram o addirittura di navigare su qualsiasi pagina web. In gergo viene chiamata “modalità da monaco”: si tratta di un'app chiamata Freedom, che ha visto crescere i suoi utenti del 50 per cento nel 2020 e ha continuato ad espandersi fino a contare oggi 2 milioni e mezzo a livello globale.

Impostare un blocco tramite l'app



Come funziona? L'app permette di bloccare sul proprio cellulare l'accesso ai social, a determinati siti web o a qualsiasi collegamento Internet. E' l'utente a scegliere quanto lunga sarà la durata del blocco richiesto, ed è ovviamente possibile anche decidere di rimuoverlo. Blocco che si può persino "sigillare" in modo che non possa essere sbloccato fino all’orario e al giorno stabilito. Curioso, sicuramente, che per trascorrere meno tempo sui social ci venga richiesto di installare un'app sullo smartphone.