Eventi 1 maggio, cosa fare a Milano per la Festa dei Lavoratori

Sarà dedicato al lavoro e alla Costituzione italiana il primo maggio a Milano, con il tradizionale corteo dei sindacati da corso Venezia a piazza della Scala dove al termine si terrà l'esibizione del cantautore Alberto Fortis. Tanti gli eventi da non perdere tra musica, arte e gioco in città. ( GLI EVENTI A ROMA , NAPOLI , BOLOGNA )

Corteo e concerto del primo maggio

Sarà dedicato al lavoro e alla Costituzione italiana il primo maggio a Milano, con il tradizionale corteo di Cgil, Cisl e Uil da corso Venezia a piazza della Scala. Lo hanno annunciato le organizzazioni sindacali cittadine i cui segretari generali Massimo Bonini (Cgil), Carlo Gerla (Cisl) ed Enrico Vizza (Uil). È dedicata al 75/o anniversario della Carta costituzionale l'edizione 2023 della Festa dei lavoratori - spiegano i sindacati - il cui articolo 1 recita: 'L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro'. Il corteo di Milano si terrà in contemporanea con quello di Potenza a cui parteciperanno i segretari generali di Cgil Cisl e Uil Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Paolo Bombardieri e con le numerose manifestazioni previste nel resto del paese. L'intervento conclusivo dei segretari sindacali milanesi sarà preceduto dalle testimonianze di 3 delegati. La manifestazione sarà chiusa dal concerto del cantautore Alberto Fortis, famoso per brani come 'La sedia di lillà', 'Settembre' e 'Milano e Vincenzo'.

Tanti gli artisti per il Concerto in Barona

Anche quest'anno si tiene il Concerto in Barona, un maratona musicale che celebra la ricorrenza della Festa del Lavoro. Organizzato dal Municipio 6 del Comune di Milano, in collaborazione con la cooperativa sociale Bonaventura e il Comitato Villaggio Barona, l’evento si terrà nell’anfiteatro di via Zumbini 6. L’apertura dei cancelli è prevista alle 12, mentre le band si esibiranno dalle 13 alle 23. gli artisti presenti saranno Lucafall, Khora Quartet, Flavio Pirini, Open Mouth Blues Orchestra, Storminfusion, Enzo Beccia, Tino Cappelletti, Asseneutro Funky Band, The Italian Soul, Laura Fedele, Ale Ponti & Beppe Semeraro e Folco Orselli.