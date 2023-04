Eventi 1° maggio, cosa fare a Bologna per la Festa dei Lavoratori

"La Costituzione, casa comune" è lo slogan che Cgil, Cisl e Uil hanno scelto per l'evento che si terrà il Primo maggio in Piazza Maggiore a Bologna. "Non solo una festa, ma anche una giornata di lotta - spiega Michele Bulgarelli, segretario generale Camera del Lavoro metropolitana di Bologna - perché dovrà anche rispondere all'ultima provocazione del governo, che nel giorno della festa dei lavoratori decide di fare un decreto che ulteriormente precarizza il lavoro". "E' una festa comune, non è di parte, non è di uno contro gli altri. Ci sono criticità, è innegabile e faremo delle manifestazioni a seguire", spiega Enrico Bassani, segretario generale Cisl di Bologna. "Al centro della giornata sta la Costituzione - ribadisce Giuliano Zignani, segretario generale Uil Emilia-Romagna - soprattutto in un momento in cui spesso alcuni articoli vengono messi in discussione".

Al via la settima edizione di 'resiDanze di primavera'

Inaugura il Primo Maggio con il 'microfono aperto', per chiunque si voglia esibire, e con il pranzo solidale delle Cucine Popolari la 7/a edizione delle 'resiDanze di primavera' a Teatri di Vita di Bologna e all'aperto nel Parco dei Pini, dall'1 al 14 maggio. A seguire un programma di 11 spettacoli ed appuntamenti performativi in teatro e all'aperto, fra danza, teatro, poetry slam (competizioni poetiche) e circo contemporaneo. Il programma di Teatri di Vita-Centro di Produzione Teatrale è realizzato in convenzione con il Comune di Bologna e con il contributo della Regione Emilia-Romagna e del Ministero della Cultura. Si comincia il Primo Maggio con due spettacoli e con l'ormai tradizionale giornata di festa a Teatri di Vita, a partire dalle 11, fino a sera, a ingresso libero negli spazi del teatro e all'esterno. Una giornata 'open mic', all'insegna del Microfono Aperto per chiunque voglia leggere poesie, raccontare barzellette, lanciarsi nella stand-up comedy o nel poetry slam, suonare, cantare o recitare, in uno spirito di condivisione. Il Primo Maggio sarà anche una giornata di solidarietà, con le Cucine Popolari. Si potrà infatti pranzare negli spazi all'aperto di Teatri di Vita con un menù preparato dalle Cucine Popolari, alle quali sarà devoluto l'intero incasso per sostenere le sue attività.

Street Food Motor

Fino al 28 maggio a Castenaso, nel Parco della Bassa Benfenati, si tiene il festival che unisce la passione per i motori al cibo. In programma spettacoli di motocross freestyle, concerti e attività per bambini, insieme ai classici furgoni che propongono street food.

Teatro

Dal 29 aprile all'1 maggio Paolo Cevoli, imprenditore con l'hobby del cabaret, va in scena al Teatro Celebrazioni con lo spettacolo "Lezioni di marketing romagnolo". Sabato 30 aprile invece reading di Ascanio Celestini al Teatro Comunale di Argelato.