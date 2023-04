Meteo, cambia tutto: Primo Maggio con piogge, temporali e grandine

5/8

Domenica e lunedì saranno le giornate peggiori dal punto di vista meteo ma rappresenteranno un parziale sollievo per la siccità che da mesi interessa le regioni occidentali del Settentrione. Al momento mancano circa 500 mm in Piemonte, se ne cadessero 100-150 mm saremmo comunque in grado di invertire una pesante tendenza