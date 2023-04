Eventi 1 maggio, cosa fare a Roma per la Festa dei Lavoratori

Altro lungo weekend in arrivo, tra sabato 29 aprile e lunedì 1° maggio, per la Festa dei Lavoratori. E Roma si prepara con i suoi eventi ad accogliere i turisti e offrire tante iniziative anche ai propri concittadini. Tra concerti, fiere, sagre e tanti altri grandi appuntamenti. (GLI EVENTI IN PROGRAMMA IN ITALIA - TRAFFICO DA BOLLINO ROSSO)

Gli eventi

Concerto del Primo Maggio 2023

In piazza San Giovanni in Laterano tutto è pronto per l'attesissimo Concerto del Primo Maggio. Dalle 15 a mezzanotte, nel giorno della festa dei lavoratori si alterneranno circa 50 artisti rappresentativi della musica italiana attuale e futura, per ben nove ore di musica dal vivo e parole. A condurre il Concertone sarà ancora Ambra Angiolini, accompagnata da Biggio, attore e conduttore televisivo.

"Zero a Zero - Una sfida in musica", il tour 2023

Renato Zero torna a Roma e stupisce una volta in più i suoi fan con l’annuncio della nuova tournée nei palasport, "Zero a Zero - Una sfida in musica". Il cantautore romano sarà al Palazzo dello Sport da oggi al 3 maggio.

Roma è Gelato

Roma diventa la capitale del gelato, quello artigianale. Da sabato 29 aprile a lunedì 1 maggio arriva "Roma è gelato", il primo grande evento aperto al pubblico tutto dedicato a uno dei prodotti italiani più famosi nel mondo e alle sue tante declinazioni, tra cucina, pasticceria e mixology. Presenti i più grandi maestri gelatieri da tutta Italia. Gli appassionati potranno vedere e conoscere l’intera filiera del gelato: dalle materie prime al prodotto pronto per essere gustato, dai gusti più tradizionali a quelli più innovativi.