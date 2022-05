1/5 Roberto Panicucci ©iCompany_1M2O22

Torna oggi, dopo due anni di pandemia, il Concerto del Primo Maggio di Roma nella sua formula classica in piazza San Giovanni in Laterano, promosso da Cgil, Cisl e Uil, prodotto e organizzato da iCompany. “Al lavoro per la pace” è lo slogan che è stato scelto per la Festa dei Lavoratori 2022, un messaggio che rimanda all’attuale momento tragico di guerra in Ucraina: momento tragico di guerra in Ucraina

