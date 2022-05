Concerto Primo Maggio, la parola Pace è la missione degli artisti

Ambra Angiolini apre il Concertone con la parola Rispetto, la maglia con i colori dell'Ucraina e il messaggio...al lavoro con la pace. Il nostro pensiero sulle esibizioni si appoggia all'urlo basta guerra. All'invocazione di una sacrosanta pace. SEGUI IN DIRETTA IL CONCERTONE SUL LIVE BLOG Condividi

GO-A - SENZA VOTO

L'arduo compito, alla band ucraina di aprire il Concertone. Il loro è un messaggio che travalica la festa di Piazza San Giovanni. Il nero che li veste non è lutto ma è la notte che diventerà giorno. Non posso giudicarli. E se fossi costretto il loro punk rock sarebbe da 10 cum laude.



BANDA BARDOT - VOTO 6/7

Prima della musica un messaggio al mondo dello spettacolo che ancora aspetta risposte dal Governo. E poi ci fanno volare in Patagonia nel sogno di un vinile. La voce di Cisco è un messaggio forte: resto e manifesto! Poi alzano il tiro con i Cento Passi dedicata a Peppino Impastato e giustamente Cisco chiede alla piazza di ballare.



GERO RIGGIO - VOTO 6

Cantautore tradizionale, un po' intimidito. Un onesto testo motivazionale.



SINKRO - VOTO 6

Look aggressivo, presenza da attore di fiction, seduce piazza San Giovanni più con la presenza che con la musica. Ma siccome conosco chi lo segue, credo che andrebbe ascoltato con un repertorio più ampio.



GIORGIENESS - VOTO 7+

La seguo da tempo, Giorgia D'Eraclea. Ci siamo sentiti ieri. Signora del palco con i suoi Mostri ci invita a riflettere sull'importanza di piacere prima a se stessi e poi agli altri! Chiede un appaluso per il lavoratori dello spettacolo, quelli che sono dietro, gli invisibili ma fondamentali. Ha storia ma soprattutto ha futuro.



MIRA - VOTO 6+ Colora il palco con la sua band al femminile al 90 per cento. Lei si presenta con un arcobaleno anarchico addosso e piace.



MILLE - VOTO 6/7

Il titolo del brano, Sì Signorina, è già un sintomo di ribellione. Voce, roca, movenze da tabarin anarchico. Padrona del palco, la dolcezza dello zucchero filato e la grinta di chi è on time! È lei la vincitrice del contest 1MNEXT.





È la prima sventagliata rock dal palco del Primo Maggio. Grinta e fierezza.



MOBRICI - VOTO 7

Con quella barba rivoluzionaria ci fa capire che tutto è possibile, che non bisogna arrendersi. Un consiglio: ascoltate la sua musica, vi farà stare bene!



BIGMAMA - VOTO 6/7

La sua non è solo una canzone. Lei parla col corpo e insegna che si è belli sempre e comunque. Emarginiamo gli hater!



CLAVER GOLD - VOTO 6+

È il debutto del rap e della protesta a barre. Conquista la piazza con la sua forza comunicativa.



HU - VOTO 7+

Doveva arrivare più tardi e con più canzoni. È stata la scoperta (per chi non la conosceva, ovviamente) più bella dell'ultimo Festival di Sanremo. Il suo messaggio è il futuro dell'umanità.



rovere - VOTO 7+

Minuscoli per scelta nel nome ma maiuscoli nella vita. Questi ragazzi scrivono testi che raccontano la nostra quotidianità. Abbracciano ogni generazione.



VV - VOTO 8

La sirena incantrice del Primo Maggio 2022. Capelli bicolori, gilet, t-shirt a righe orizzontali (sintomo di sicurezza), pantaloni e sneaker è la Monna Lisa di una generazione. Se abbiamo bisogno di un antidoto, beh si chiama VV, all'anagrafe Viviana Colombo.



ANGELINA MANGO - VOTO 7

Lolitesca come le ragazze della sua generazione, che non hanno paura di nascondersi, che sanno quello che vogliono, che si battono per il pianeta. Sfacciatamente coinvolgente.