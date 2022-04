Angelina Mango mette in un Walkman l'assenza dall'essere se stessi

E' in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali di streaming e download Walkman, il nuovo singolo della cantautrice Angelina Mango prodotto da Tiziano Ferro, Angelina Mango, Marco Sonzini ed Enrico Brun. Walkman è un ipnotico viaggio nella mente, che disconnette dal presente, dal reale e dalle persone. La voce inconfondibile e incisiva di Angelina Mango, rimbalza come un mantra tra i beat, in un flusso di pensieri martellanti. Così lo racconta la cantautrice: “Walkman è la mia canzone preferita. Guardo l'elenco delle persone che hanno partecipato alla sua realizzazione e mi sembra una cosa da matti. Con questo pezzo ho deciso di raccontare come spesso andiamo avanti senza rendercene conto, e a volte ci troviamo a vivere e basta, completamente assenti. Ora, paradossalmente, quando ascolto Walkman sento di nuovo il presente e, finalmente, ho voglia di viverlo”.



Angelina Mango, nata a Maratea nel 2001, è cresciuta a Lagonegro, in Basilicata, dove ha cominciato molto presto a comporre canzoni e a esibirsi dal vivo con la sua band, di cui fa parte anche il fratello, batterista. Nel 2016 si è trasferita a Milano. Nel 2020 ha pubblicato l’EP “Monolocale”. Nell’estate del 2021 ha aperto il tour di Giovanni Caccamo e Michele Placido “Parola”. Nello stesso anno ha firmato il suo primo contratto discografico con Sony Music e ha iniziato a scrivere e produrre nuovi brani insieme al produttore Enrico Brun (conosciuto per i lavori con i Pinguini Tattici Nucleari, Madame e Francesca Michielin) e con il supporto creativo di Tiziano Ferro.