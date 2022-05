Il Concerto del Primo Maggio torna in piazza, conduce Ambra. DIRETTA

Dopo due anni "da remoto" a causa della pandemia torna il tradizionale concertone in piazza San Giovanni a Roma. Lo slogan di quest'anno è "Al lavoro per la pace", un chiaro riferimento alla guerra. Ambra Angiolini è al timone per il quinto anno consecutivo, co-conduttore della prima parte Bugo. Sul palco circa 50 artisti tra cui Marco Mengoni, Ornella Vanoni, Max Pezzali, Le Vibrazioni, Gazzelle e Carmen Consoli. Unici simbolici ospiti internazionali i GO-A, portabandiera dell’Ucraina all’Eurovision 2021