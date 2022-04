Attesa per il Concerto del Primo Maggio a Roma: cosa c'è da sapere

È iniziato ufficialmente il countdown alla prossima edizione del celebre Concerto del Primo Maggio , che per questa annata torna finalmente alla sua usuale forma di maxi show in piazza a Roma . La location scelta per l’evento è la stessa di sempre – Piazza San Giovanni – dopo la piccola parentesi del 2020 in streaming e quella del 2021 in modalità ridotta alla Cavea Auditorium Parco della Musica nella Capitale. Ecco tutto quello che sappiamo del ricco programma che ci accompagnerà per tutta la prossima domenica, tra il meglio della musica italiana e gli artisti emergenti. Al momento è resa nota alla conduzione, la presenza dell’attrice Ambra Angiolini.

Concerto del Primo Maggio 2022: chi conduce e quali saranno gli ospiti

Si aprirà con lo slogan “Al lavoro per la pace” in un sentito omaggio a tutti i lavoratori italiani in questa giornata di festa, ma anche alle vittime della guerra ucraina e della necessità di una sempre più profonda ricerca di pace tra le nazioni. Il Concerto del Primo Maggio 2022, che andrà in scena la prossima domenica, è come ogni anno patrocinato da CGIL, CISL e UIL, con la produzione e l’organizzazione di iCompany che, per quest’annata più che mai, pare aver realizzato uno show davvero indimenticabile, in un’edizione che ha tutte le carte in regola per essere una vera rinascita dopo la pandemia. Alla conduzione dell’emozionante spettacolo, è riconfermata per la quinta annata consecutiva, l’attrice Ambra Angiolini, insieme all’ormai inseparabile direzione artistica di Massimo Bonelli. Nonostante siano ancora attesi i nomi degli altri possibili co-conduttori, sui profili social ufficiali dello show è sciolta la riserva sugli ospiti che presenzieranno sul meraviglioso palco a cielo aperto della piazza romana. E se dopo la sua esperienza a Pechino Express 2022, Barbascura X arriverà al Concerto del Primo Maggio 2022 in veste di divulgatore scientifico, non mancherà il contributo dei giornalisti Riccardo Iacona, Giovanna Botteri e Francesca Barra, insieme a quelli degli attori Claudio Santamaria, Marco Paolini, dello scrittore Stefano Massini e del comico e conduttore televisivo Valerio Lundini.