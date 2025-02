Captain America: Civil War, il cast del film stasera in tv

1/10

Chris Evans è Steve Rogers / Captain America in Captain America: Civil War, film del 2016 in onda su Italia 1 lunedì 17 febbraio. Ledaer di una fazione di Vendicatori, veterano della II Guerra Mondiale, è stato potenziato e poi congelato, prima di risvegliarsi nel mondo moderno. Per entrare nel ruolo, Evans si è a lungo allenato tra pesistica e body-building, evitando gli esercizi cardio, e ha seguito una dieta ricca di proteine così da costruirsi i muscoli richiesti dal supereroe

Captain America 4, nuove foto di Anthony Mackie sul set per riprese aggiuntive