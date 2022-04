Go_A, chi è la band ucraina ospite del concerto del Primo Maggio

Il gruppo musicale fondato nel 2012 a Kiev parteciperà al concerto in piazza San Giovanni in Laterano condotto da Ambra. La band composta da Kateryna Pavlenko, Taras Ševčenko, Ihor Didenčuk e Ivan Grigorjak rappresenterà sul palco italiano il Paese invaso dalla Russia. Saranno loro gli unici ospiti internazionali. Ecco tutto quello che bisogna sapere sui Go_A

Sarebbe spettato a loro l'onore di rappresentare l'Ucraina all'Eurovision Song Contest 2020, esibendosi con la canzone “Solovej”, tuttavia l'edizione di quell'anno è stata annullata a causa della pandemia. Per il 2021 sono stati riconfermati come musicisti che rappresentano l'Ucraina e hanno cantato il brano “Šum”. Potete ascoltare la canzone “Kalyna” dei Go_A nel video che trovate in fondo a questo articolo, per farvi un'idea del genere musicale di questa band. Riescono a unire mirabilmente musica elettronica e musica folk ucraina.

Tantissimi sono i nomi della musica nostrana che si susseguiranno sul palco mentre, per quanto riguarda i nomi delle sette note internazionali, ce ne sarà soltanto uno che si esibirà per l'occasione: i Go_A. La loro presenza è molto importante e assai simbolica, dato che si tratta di una band ucraina che quindi sul palco italiano rappresenterà il Paese invaso dalla Russia. Si tratta del gruppo musicale fondato nel 2012 a Kiev e composto da Kateryna Pavlenko, Taras Ševčenko, Ihor Didenčuk e Ivan Grigorjak.

Il concerto del Primo Maggio 2022 torna in piazza San Giovanni in Laterano, condotto da Ambra e con un super cast, super ospiti e anche una super volontà di rivelarsi un racconto corale, un megafono attraverso cui dare voce alla collettività.

La storia del gruppo



approfondimento

Kyiv Calling, band punk ucraina riscrive London Calling dei Clash

I Go_A sono nati nel 2012 a Kiev. Il fondatore è Taras Ševčenko, polistrumentista a cui venne l'idea di creare un gruppo che mescolasse musica elettronica e musica folk tradizionale ucraina.

Nel dicembre del 2012 hanno pubblicato il loro singolo di debutto, intitolato “Koljada”. Il successo è arrivato tre anni dopo, nel 2015, quando il singolo “Vesnjanka” li ha consacrati a star del Paese. Quella canzone ha vinto il premio per la canzone dell'anno al concorso The Best Track, portando i Go_A a essere premiati come miglior gruppo emergente dell'anno durante la stessa cerimonia.

L'anno seguente la band ha firmato un contratto discografico con la Moon Records e ha dato alle stampe l'album di debutto: “#Idynazvuk”. Il disco è entrato nella Albumų Top 100 lituana, piazzandosi alla 56ª posizione. Nella tracklist sono presenti i brani “Vesnjanka” e il natalizio “Ščedryj večir”, in collaborazione con la cantante new age loro connazionale Katya Chilly.



I Go_A hanno partecipato a Vidbir 2020, la selezione ucraina per l’Eurovision, esibendosi con il brano “Solovej”. Nella serata finale della competizione sono stati incoronati al primo posto all'unanimità, basandosi sia sul voto dei giudici sia su quello del pubblico. Sono quindi diventati a pieno titolo i rappresentanti nazionali dell'Ucraina all'Eurovision Song Contest 2020 di Rotterdam, nei Paesi Bassi, evento che è stato poi annullato a causa dell'emergenza sanitaria. Riconfermati in rappresentanza del loro Paese per l'edizione della kermesse musicale europea del 2021, hanno portato il brano “Šum”.