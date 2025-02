Grande Fratello, chi sono i concorrenti in nomination

Tutto pronto per la trentaduesima puntata del reality-show, alla guida Alfonso Signorini affiancato da Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici come opinioniste e da Rebecca Staffelli ( FOTO ) nel ruolo di rappresentante del pubblico social.

Spazio anche al rapporto tra gli inquilini, ormai sempre più divisi in due gruppi. Sorpresa per Stefania Orlando che potrà rivedere l’amica Anna Pettinelli. Stando alle anticipazioni pubblicate dal sito ufficiale del Grande Fratello, in arrivo momenti emozionanti anche per altri concorrenti.