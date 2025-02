Grande Fratello, eliminato Emanuele Fiori. In 9 al televoto

Alfonso Signorini ha poi svelato l’esito del televoto annunciando l’eliminazione di Emanuele Fiori poiché scelto dal 7,29% dei telespettatori contro il 26,39% a favore di Zeudi Di Palma, il 23,32% per Jessica Morlacchi, il 18,61% per Iago Garcia, il 14,61% per Giglio e infine il 9,78% per Ilaria Galassi. Poco dopo l’annuncio del verdetto, Ilaria Galassi ha rivelato la volontà di abbandonare il gioco confermando la sua decisione al conduttore.

Approfondimento Grande Fratello, eliminato Luca Calvani. In casa tre nuovi concorrenti