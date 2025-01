Grande Fratello, eliminato Bernardo Cherubini. In 6 al televoto

In seguito, Alfonso Signorini ha annunciato il verdetto del televoto comunicando l’eliminazione di Bernardo Cherubini con il 6,7% dei voti contro il 47,48% per Helena Prestes, il 15,6% per Amanda Lecciso, il 10,42% per Chiara Cainelli, il 9,9% per Ilaria Galassi e il 9,46% per Eva Grimaldi.

Approfondimento Grande Fratello, eliminato Luca Calvani. In casa tre nuovi concorrenti