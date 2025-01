Grande Fratello, eliminato Luca Calvani. In casa tre nuovi concorrenti

In seguito, Alfonso Signorini ha annunciato l’esito del televoto: eliminato Luca Calvani. L’attore ha ottenuto l’8% dei voti contro il 26% a favore di Lorenzo Spolverato, il 21% per Shaila Gatta, il 18% per Stefania Orlando, il 14% per Iago Garcia e infine il 13% per Amanda Lecciso. In casa tre nuovi inquilini: la conduttrice Maria Teresa Ruta, il maestro di sci Mattia Fumagalli e lo chef e DJ Federico Chimirri.

Approfondimento Grande Fratello, chi è il nuovo concorrente Federico Chimirri