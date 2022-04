Concerto 1 Maggio, anche Carmen Consoli e Tommaso Paradiso sul palco

Carmen Consoli e Tommaso Paradiso in Piazza San Giovanni a Roma

Il concerto del Primo Maggio 2022 torna a San Giovanni: i protagonisti

Sono solo gli ultimi due nomi al momento in lista per una lunga serie di artisti che ancora aspettano di essere annunciati nella lineup ufficiale del tradizionale Concerto del Primo Maggio a Roma che quest’anno torna alla sua originale location di Piazza San Giovanni, dopo l’edizione in streaming del 2020 e quella ridotta del 2021 tenutasi alla Cavea Auditorium Parco della Musica nella Capitale. Carmen Consoli e Tommaso Paradiso, tra i nomi più apprezzati del cantautorato e del pop italiano, saliranno sul palco del concerto per una ricca esibizione. Per entrambi, la presenza live a Roma è anche un importante banco di prova per la presentazione ufficiale degli inediti contenuti nei rispettivi nuovi album. Carmen Consoli arriva a Roma dopo il successo di Volevo fare la rockstar e dei singoli estratti Una domenica al mare e Qualcosa di me che non ti aspetti, mentre Paradiso presenta il suo primo album da solista Space Cowboy, alla release lo scorso 4 marzo e preceduto dalla ricca compilation di singoli estratti come Magari No, Lupin, La stagione del cancro e del leone e Tutte le notti.