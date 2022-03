Space Cowboy Tour, al via i live di Tommaso Paradiso

"Sono gasato all'idea di tornare ad esibirmi dal vivo. Canterò le canzoni tratte dal mio ultimo album, Space Cowboy, ma anche tante altre degli anni scorsi. E no, non ci saranno cover: ho iniziato a comporre e portare sul palco le mie canzoni proprio perché non so interpretare quelle degli altri!" Così Tommaso Paradiso poco prima dell'inizio del suo primo tour da solita, partito dal PalaInvent di Jesolo venerdì 25 marzo. "Space Cowboy Tour" attraverserà tutta l'Italia e si concluderà a Taormina il 26 agosto

Sembra quasi un sogno, se si guarda ai lunghi e lontani, mesi di assenza dai palchi di tutta Italia: istantanee che non si dimenticano, ma vengono presto sostituite dai volti felici di tutti i presenti. Soprattutto da quello di Tommaso, che non vedeva l’ora di suonare dal vivo Space Cowboy, il suo primo album da solista, insieme a tante canzoni che l’hanno reso un cantastorie 2.0.

Sold out, e non solo come il titolo di una delle sue canzoni. Tommaso Paradiso torna dal vivo e lo fa nel miglior modo possibile: circondato dall’affetto dei suoi fan, dei suoi musicisti e da un teatro pieno fino all’ultimo posto disponibile.

Gioisco sul palco con la mia band

Tornare dal vivo significa tornare a gioire, chiosa Tommaso. Che aggiunge: "In questi concerti c'è tutta la mia carriera musicale, che parte dal 2011 con Vol. 1 fino ad arrivare a Space Cowboy. Ci sono tutte le mie sfaccettature ed è giusto che chi viene a sentirmi abbia la possibilità di ascoltare tutto. Se ci saranno cover? No, proprio no...ho iniziato a scrivere canzoni proprio perché non so interpretare quelle degli altri. Sarà bello gioire sul palco con la mia band: alla fine siamo tutti per uno e uno per tutti, siamo un gruppo di persone che vivono le stesse emozioni, quelle che trasmettiamo al pubblico"