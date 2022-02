Tommaso Paradiso: il trailer di Sulle nuvole suo primo film da regista

Tommaso Paradiso, le sue parole

Il cantautore aveva parlato a Vanity Fair del suo lavoro da regista nel 2020. “Mi sto cimentando in questa nuova forma d'arte facendomi guidare dalle suggestioni, dalla musica e dai colori. Sto lavorando nel cinema come lavoro nella musica, attraverso un circuito che coinvolge più persone, ricreando lo stesso clima che si respira quando lavoro ad un disco”, aveva spiegato. “Nella fase di preparazione, ossia in quei giorni in cui strutturi il film con tutta la troupe, mi sono, però, sentito a mio agio. Ho avuto la fortuna di avere una produttrice che mi ha messo a disposizione un team di superstar non solo a livello di attori, ma anche come staff, dalla prima all'ultima unità. La mattina ci svegliamo col sorriso, non vediamo l'ora di arrivare lì e, quando rivedi il frutto del tuo lavoro, il brividino c'è”. Al Messaggero il cantante aveva descritto il film come “un mix tra Muccino - Gabriele, non Silvio - e Verdone di Borotalco. Ma in realtà non ha a che fare con nessuno dei due, è più genere commedia inglese romantica, o americana tipo Il lato positivo con Bradley Cooper”.