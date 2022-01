Tommaso Paradiso, il nuovo singolo è "Lupin"

Come in un puzzle, Tommaso Paradiso aggiunge nuovi pezzi alla tracklist ufficiale dell’album fuori a marzo. il nuovo singolo si chiama “Lupin” è sarà disponibile all’ascolto da domani, mercoledì 19 gennaio. Il cantautore svela anche importanti aggiornamenti sui concerti di Milano e Roma Condividi

In attesa di poter ascoltare il suo primo album da solista “Space Cowboy”, alla release in digitale e in tutti i negozi di dischi il prossimo 4 marzo, Tommaso Paradiso ha annunciato nelle scorse ore l’arrivo di un nuovo singolo che, come in un puzzle, andrà a comporre la perfetta tracklist del suo lavoro in studio. Il titolo scelto per la nuova canzone è “Lupin” e sarà disponibile all’ascolto e download da domani, mercoledì 19 febbraio.

“Lupin”: di cosa parla il nuovo singolo di Tommaso Paradiso approfondimento Tommaso Paradiso, il testo di "La Stagione del Cancro e del Leone" La nuova canzone di Tommaso Paradiso si chiama “Lupin” e uscirà ufficialmente su tutte le migliori piattaforme per lo streaming musicale, domani, mercoledì 19 gennaio. Un altro inedito tutto da scoprire per il cantautore romano che, dopo l’addio alla storica band dei Thegiornalisti, si appresta a mettere il primo vero punto di inizio alla carriera da solista, con la pubblicazione del primo album “Space Cowboy” in arrivo a marzo. “Lupin” è solo l’ultimo dei numerosi brani che comporranno la tracklist ufficiale del disco (non ancora svelata pubblicamente), dopo i successi di “La Stagione del Cancro e del Leone”, “Magari No” (disco d'oro), ma anche “Ricordami” (disco di platino), “Ma Lo Vuoi Capire” (disco d'oro), “I Nostri Anni” (disco d'oro), e “Non Avere Paura” (triplo disco di platino). La nuova canzone di Tommaso Paradiso in arrivo domani è stata scritta dallo stesso cantautore a quattro mani con Federico Nardelli e “porta con sé il gusto di una primavera fatta di emozioni cantate al pianoforte” ha raccontato l’artista alla stampa aggiungendo che “’Lupin’ include le immagini del quotidiano, di quella ‘splendida normalità’ in cui la malinconia rimane una costante. Oggi sono stato bene, sono stato bene anche da solo con il pianoforte e mille cose in testa che non mi deludono mai, che non mi abbandonano mai”.

Tommaso Paradiso comunica aggiornamenti sui concerti di Milano e Roma approfondimento Tommaso Paradiso, è Space Cowboy il nuovo album: uscirà a gennaio 2022 L’uscita di nuovi singoli e l’arrivo dell’album “Space Cowboy” sono solo le prime tappe di un lungo e sicuramente emozionante percorso che porterà Tommaso Paradiso al nuovo tour organizzato nei palazzetti di tutta Italia. C’è però una novità che il cantautore romano ha tenuto a precisare sui social e che riguarda le due date speciali di gennaio a Milano e Roma. I due show organizzati da Vivo Concerti ed inizialmente in programma per venerdì 21 gennaio in Santeria Toscana 31 a Milano e per domenica 23 gennaio in Largo Venue a Roma, sono stati spostati – per ragioni di sicurezza riguardanti la capienza dei locali per pandemia – nei club Fabrique di Milano e Atlantico di Roma. Non sono questi, però, gli unici eventi previsti. Il cantante tornerà infatti ad esibirsi sul palco e circondato dall’affetto e dalla grinta del suo pubblico, nella prossima primavera del 2022 dove proporrà uno show originale che diventerà una vera e propria esperienza coinvolgente e imperdibile per tutti coloro che vi parteciperanno. Per Tommaso Paradiso sarà inoltre l’occasione unica per presentare – per la prima volta dal vivo – tutti i brani del suo nuovo progetto discografico “Space Cowboy”, insieme ad una scaletta dove non mancheranno i grandi successi.