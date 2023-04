Eventi 1 maggio, cosa fare a Napoli per la Festa dei Lavoratori

Cronaca

Primo maggio, traffico da bollino rosso nel ponte

Le prime criticità interesseranno già la giornata di oggi, 28 aprile. Congestioni anche nella mattinata di sabato 29 aprile e nel pomeriggio del 1° maggio, quando gli automobilisti torneranno verso le maggiori città italiane. Il rientro si potrebbe prolungare fino alla mattina di martedì 2 maggio

Traffico intenso per il ponte del 1° maggio: si prevedono giornate da bollino rosso sia in partenza verso le principali località di villeggiatura che per i successivi rientri. Le prime criticità sono attese già per il pomeriggio di oggi, 28 aprile, quando molti italiani si metteranno in viaggio per il weekend lungo. La Festa del Lavoro si celebrerà infatti lunedì prossimo, dando così la possibilità di partire per due o tre giorni

I BOLLINI ROSSI – Oltre a questo pomeriggio, ci si aspetta traffico da bollino rosso anche per la mattinata di domani, sabato 29 aprile, e per il pomeriggio del 1° maggio, momento in cui gli automobilisti torneranno verso le maggiori città italiane. Si prevede anche che la fine del rientro possa interessare la mattinata di martedì 2 maggio