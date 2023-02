Elezioni Lombardia, Moratti: "C'è spazio per proposta politica nuova"

"Se ci si mette in gioco si vince comunque"

Dopo il voto, l'ex sindaca di Milano ha affermato che "in democrazia si vince e si perde, ma si vince comunque se ci si mette in gioco anche con coraggio in posizioni scomode, se si crede in un progetto e in un programma di cambiamento". Moratti ha poi ringraziato "tutti i candidati e candidate della mia lista. Si sono impegnati, hanno fatto una campagna fatta di competenza e proposte concrete. Ringrazio tutti, elettori ed elettrici".