Il governatore, riconfermato per un secondo mandato, ha dichiarato: "È una grande vittoria del centrodestra, che quando è unito riesce a intercettare i sentimenti del popolo italiano, ancora di più di quello lombardo". Sulla vicepresidenza a Fdi: "È possibile, ma non lo so ancora. Non ne abbiamo ancora parlato". Ha detto di aver sentito Meloni: "Si è complimentata, era molto soddisfatta". E infine ha ribadito: "Sono il presidente di tutti i lombardi. Sarà un bis con grande determinazione e risposte concrete"

Attilio Fontana, candidato del centrodestra riconfermato governatore della Lombardia, è stato ospite di Sky TG24. Alla domanda se vince più la Lega o Fontana, ha risposto: “Vince il centrodestra, questo è il messaggio più importante. Il centrodestra unito è l’aggregazione che ha un progetto politico che più piace agli italiani e ai lombardi. Credo che sia l’aspetto principale del risultato di queste elezioni”. Fontana è stato rieletto presidente della Regione Lombardia con il 54,67% dei voti, seguito da Pierfrancesco Majorino (centrosinistra e M5S) al 33,93% (LO SPECIALE DI SKY TG24 - IL RACCONTO DELLE ELEZIONI - I RISULTATI IN LOMBARDIA - A MILANO - NEL LAZIO - A ROMA).

Fontana: “Grande vittoria del centrodestra unito” vedi anche Risultati elezioni regionali Lombardia, rieletto Fontana con il 54,67% “È una grande vittoria del centrodestra, che quando è unito riesce a intercettare i sentimenti del popolo italiano, ancora di più di quello lombardo”, ha ribadito Fontana a Sky TG24. “All’interno del centrodestra ci sono dei cambiamenti, una volta prende più voti un partito e un’altra volta un altro, ma credo che non sia quello il problema. Abbiamo sempre scelto la condivisione e il confronto all’interno della maggioranza come base di ogni decisione”, ha aggiunto.

Vicepresidenza a Fdi? “Possibile” vedi anche Regionali: cosa dice il voto Fontana ha parlato anche dei nuovi equilibri all’interno della maggioranza in Regione, alla luce dei risultati che vedono Fratelli d'Italia primo partito col 25,18%, seguito dal Pd al 21,82%, dalla Lega al 16,53% e da Forza Italia al 7,23%. La vicepresidenza potrebbe andare al partito di Giorgia Meloni? “È possibile, è probabile, ma non lo so ancora, non abbiamo ancora iniziato a parlare – ha spiegato Fontana –. Non mi sento di fare delle valutazioni ora, quando non ho ancora ascoltato i pareri. Non dico che non sia così, è molto probabile che lo sia, ma nessuno me l’hai mai chiesto. Non ho ancora parlato con nessuno dei rappresentati di Fdi né della Lega né di Fi”.

“Ho sentito Meloni, era soddisfatta” vedi anche Risultati elezioni regionali, le reazioni dei partiti al voto Fontana ha raccontato di aver sentito al telefono la premier Giorgia Meloni. “L’ho sentita, è stata molto gentile. Si è complimentata ed era molto soddisfatta del risultato che confermava la bontà del governo e del centrodestra come alleanza”, ha detto il governatore riconfermato. “Era molto dispiaciuta di non poter essere presente ai festeggiamenti per la febbre, però era molto soddisfatta”, ha aggiunto. Non ha ancora sentito, invece, Letizia Moratti: “La sentirò oggi e le farò gli auguri per la prossima attività, ho sentito che ha altri progetti per una nuova proposta politica a livello nazionale, le farò il mio in bocca al lupo”.

“Sono il presidente di tutti i lombardi” approfondimento Chi governa nelle Regioni, la mappa: centrodestra avanti 15 a 4 Fontana ha poi ribadito: “Non sono un presidente di minoranza. Credo di essere il presidente di questa regione. Io sono il presidente dei lombardi. Poi è chiaro che ci sono dei partiti con i quali dialogherò, ma io non sono un presidente né di un partito né di un altro. Io sono il presidente di tutti i lombardi”. Il governatore ha spiegato di aver “sentito sempre un grande sostegno dalla Lega di Salvini, che è il mio partito”. “Ho sentito – ha aggiunto – un grande sostegno anche dai partiti della coalizione e soprattutto ho sentito un grande sostegno dai cittadini. Questa è la cosa che mi ha dato la tranquillante certezza che avremmo vinto”. A pesare sulla vittoria è stato il primo via libera all’autonomia differenziata? “Sicuramente è stata una notizia positiva, forse è servito a far capire che la Lega stava combattendo su quel tema e non se n’era dimenticata”, ha risposto Fontana. E su che bis sarà, ha concluso: “Sarà un bis con grande determinazione, sarà un bis con risposte concrete, sarà un bis nel quale cercheremo di essere ancora più forti di quanto siamo stati nel primo mandato”.