Elezioni Lombardia, Milano controcorrente: in città Pd è primo partito

A Milano Pierfrancesco Majorino, candidato del centrosinistra, con Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle in testa, è risultato il più votato ottenendo il 46,83% delle preferenze. Segue Attilio Fontana, candidato del centrodestra e governatore della regione, che ha ottenuto il 37,69%, risultato molto inferiore alla media regionale. Sopra la media dei risultati regionali anche Letizia Moratti, sostenuta dal Terzo Polo, che ha preso il 13,83% e Mara Ghidorzi di Unione Poplare con l'1,64%. Per quanto riguarda i partiti, il più votato a Milano è stato il Pd, col 27,71%, seguito da Fratelli d'Italia al 20,5% e Patto civico - Majorino presidente al 7,48%. Il Movimento 5 Stelle, invece, a Milano ha superato di poco il 4%, attestandosi al 4,29%, contro il 3,93% ottenuto a livello regionale. I dati dell'affluenza sono invece in linea con la regione: 42,12% nel capoluogo e 41,67% in tutta la Lombardia.

Fratelli d'Italia al 20,5% in città, exploit Moratti nel Municipio 1

Nell’hinterland milanese, a eccezione di Sesto San Giovanni dove il centrosinistra ha ottenuto il 48,02% contro il 41,19% del centrodestra, i risultati si allineano con lo scenario regionale. Majorino ha definito il risultato di Milano "ottimo", sottolineando che "siamo saldamente in testa rispetto a Fontana, nonostante la presenza di Moratti. Unitamente a quanto sta avvenendo in altre città, è la conferma della ricchezza rappresentata dalle nostre esperienze di governo". Per Majorino si tratta di "una buona base da cui partire anche per avviare un’opposizione propositiva e combattiva nei confronti della giunta Fontana". Sul fronte del centrodestra Milano non cambia idea rispetto alle elezioni politiche di settembre. Fratelli d’Italia si conferma al 20,5% mentre la Lega supera di poco il 7% ottenendo il 7,38%, meno della metà del 16,53% regionale. Deludente anche il risultato di Forza Italia che si attesta al 5,87%. Nel centro città invece risultato positivo per Letizia Moratti, con la candidata del Terzo Polo che nel Municipio 1 supera il 20%.