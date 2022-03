Guerra in Ucraina, manifestazione a Milano: "Uniti per la pace"

Manifestazione a Milano per dire "no a tutte le guerre", in Ucraina e in tutto il mondo, e "no alla Nato". Sono circa duemila le persone che partecipano con striscioni e bandiere al corteo che muove per le vie della città passando da Foro Buonaparte verso piazza della Scala. La manifestazione è stata organizzata da centri sociali, collettivi studenteschi, sinistra radicale, Rifondazione Comunista, Cobas, Verdi, Fiom e l'Flc Cgil, Emergency e alcune sezioni dell'Anpi (GUERRA IN UCRAINA: GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA – LO SPECIALE DI SKY TG24 – LA MAPPA DEI PROFUGHI – I VIDEO E I REPORTAGE DALL’UCRAINA).