Guerra Ucraina, il piano per ospitare 83mila profughi in Italia

"Pensiamo di stanziare 400 milioni, un quarto destinato ai servizi sanitari per chi entrerà in Italia, e poi a lato stanziamenti per il sistema dell'istruzione per proseguire l'anno scolastico ma anche per accogliere nuovi eventuali alunni", ha detto il ministro dell'Economia Daniele Franco. Ma potrebbe non bastare. In Italia "il numero dei profughi è molto incerto, non credo ci fermeremo a 67mila", ha spiegato il premier Mario Draghi

