Ucraina, atterrato a Linate volo con i primi bimbi malati oncologici

"Sono appena atterrati a Linate i primi bambini ucraini malati oncologici. Regione Lombardia è riuscita a portarli al sicuro grazie all'eccezionale lavoro della Onlus Soleterre, in collaborazione con Areu, San Matteo di Pavia e Istituto dei Tumori di Milano dove saranno curati con tutta l'assistenza di cui hanno bisogno", scrive sui social il presidente Fontana. "Sono davvero orgoglioso - aggiunge - per la concretezza e la rapidità con cui abbiamo agito in una situazione così delicata. Il nostro impegno non termina qui, continueremo a lavorare per sostenere chi soffre e necessita di aiuto”.

L’accoglienza a Milano e in Lombardia

Intanto, tutta la Lombardia si appresta ad accogliere nelle prossime settimane circa 100mila profughi provenienti dall’Ucraina, come annunciato ieri dallo stesso governatore. Enti ed associazioni hanno già iniziato ad attivarsi in tal senso. Tra questi, la Caritas Ambrosiana, che ha finora raccolto dal territorio 150 disponibilità - numero in grande crescita negli ultimi giorni - per dare vita a una rete di accoglienze diffuse in appartamenti, spazi parrocchiali, locali appartenenti a istituti religiosi o a privati cittadini. In particolare, a Milano è l'intera comunità ad essersi già mobilitata, dai giovani universitari che aiutano a preparare i pacchi ai pensionati che offrono una stanza. Non manca nemmeno la solidarietà della comunità ebraica, di quella russa ortodossa, nonché l'enorme mole di aiuti messi in campo dalla Chiesa cattolica. "Dovremo prepararci a un'accoglienza massiva e probabilmente con tanti minori con grandi disagi di varia natura - ha detto il sindaco del capoluogo, Giuseppe Sala -. È difficile valutare quanti saranno. Il punto è fare un censimento di tutte le strutture pronte all'accoglienza in funzione anche della tipologia di arrivi".