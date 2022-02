Guerra in Ucraina, a Milano manifestazione per la pace

Migliaia di persone hanno iniziato a sfilare per le vie del centro, partendo dalla piazza antistante al Castello Sforzesco ascolta articolo Condividi

Manifestazione a Milano per dire no alla guerra ed esprimere la propria solidarietà al popolo ucraino attaccato dalla Russia (IL CONFLITTO IN DIRETTA - LO SPECIALE - TUTTI I VIDEO DA KIEV). Migliaia di persone hanno iniziato a sfilare per le vie del centro, partendo dalla piazza antistante al Castello Sforzesco, nell'ambito del corteo 'Milano contro la guerra' promosso da diverse realtà associative, centri sociali, collettivi e studenti. La manifestazione è sostenuta anche dall'Arci, dai sindacati di base, dai Sentinelli, dai Fridays for Future, oltre che dai circoli Anpi, da Rifondazione comunista e Sinistra italiana.

©IPA/Fotogramma

La manifestazione leggi anche Guerra in Ucraina, il racconto dell'inviato di Sky TG24. VIDEO Ad aprire il corteo è una lunga bandiera della pace che i manifestanti tengono sopra le loro spalle, sotto la quale giocano bambini che sono venuti in corteo con le loro famiglie. Sono tanti anche i cittadini ucraini che vivono a Milano da anni che hanno deciso oggi di sfilare in solidarietà per il loro popolo. Molte persone sono arrivate in piazza con le bandiere ucraine, anche dipinte in volto o sulle mascherine, o con le bandiere della pace.

©IPA/Fotogramma

Corteo a Porta Venezia leggi anche Crisi Russia-Ucraina e sport: stop a finale Champions e Gp F1 di Sochi Da Porta Venezia è partito un altro corteo composto per la maggior parte da studenti delle scuole superiori che attraverse le vie del centro per raggiungere la manifestazione principale. L'inizio del corteo è aperto da uno striscione con la scritta: 'No alle guerre sulla nostra pelle. Nè con la Nato nè con la Russia'.