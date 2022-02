Milano, vento forte: alberi divelti, danni in Stazione Centrale. VIDEO

Il forte forte vento che soffia su Milano ha provocato diversi danni e creato disagi: un pezzo della copertura del tetto della stazione Centrale di Milano si è staccato, il drive through vaccini di Trenno ha dovuto sospendere le attività mentre i parchi della città sono stati chiusi. Numerosi gli interventi in città dei vigili del fuoco anche per la caduta di rami e alberi. Questo il bilancio della giornata di maltempo nel capoluogo lombardo. (LA SITUAZIONE – I DANNI IN PIEMONTE – I DISAGI IN CAMPANIA - FOTO)

Danni in Stazione Centrale e al drive through a Trenno

Dopo il distaccamento di un pezzo di copertura della Stazione Centrale, nella stessa zona della città, in via Filzi, il vento ha sradicato anche le bandiere poste sopra l'ingresso del Consiglio regionale, che è stato transennato.

L'hub vaccinale di Trenno, che ha dovuto sospendere le attività per il maltempo, riaprirà tra due giorni, il 9 febbraio, mentre il servizio tamponi riprenderà il giorno successivo, mercoledì 10 febbraio. Inoltre, i vigili del fuoco questo pomeriggio sono dovuti intervenire sul tetto del Tribunale di Milano perché, anche qui, le forti raffiche di vento sollevato alcune parti di un rivestimento rendendole pericolanti.