Un pezzo della copertura del tetto della stazione Centrale di Milano si è staccato a causa del forte vento che soffia sulla città da stamattina. I tecnici stanno verificando l'entità del danno e al momento sono stati allestiti dei percorsi per far entrare e uscire dalla stazione i passeggeri in sicurezza. (FOTO) Una coppia travolta da un albero a Rho: l'uomo, 64 anni, è grave. Il vento ha sradicato anche le bandiere dell'Italia, della Lombardia e dell'Unione europea poste sopra l'ingresso del Consiglio regionale in via Filzi, che è stato transennato. Numerose le richieste di soccorso giunte al centralino dei vigili del fuoco e degli agenti della Polizia locale. Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato l'allerta arancione per la zona di Milano. (LE PREVISIONI) Forti raffiche anche sul Piemonte, dove soffia un vento di Foehn, e in Campania (I DISAGI).

Danni alla Stazione Centrale - ©Ansa

Due persone travolte da albero a Rho, una è grave Due persone, un uomo e una donna, sono stati travolti e feriti da un albero crollato a Rho per il forte vento che imperversa in Lombardia. L'uomo, 64 anni, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Niguarda in codice rosso. Secondo le prime informazioni del 118 i due si trovavano a piedi in piazza della Libertà quando sono stati colpiti. Il 64enne ha riportato uno schiacciamento addominale, alle gambe e a una spalla, mentre la donna, di 66 anni, è stata sfiorata riportando traumi alla schiena e a un ginocchio. E' stata portata al pronto soccorso a Rho in codice verde per delle contusioni lievi. Sul posto anche i carabinieri. Agricoltore ferito da alberi caduti a Settala Intanto un agricoltore di 76 anni è rimato ferito, stamani, nel Milanese, dalla caduta di due alberi che sono rovinati al suolo a causa del forte vento. L'uomo ha riportato una brutta frattura a un piede oltre a un trauma cranico e al volto, ma non si troverebbe in pericolo di vita. E' accaduto a Settala, nella zona Est della provincia, in località Cascina Baialupa, dove l'anziano stava effettuando dei lavori di sfoltimento del fogliame lungo i margini di una strada sterrata, in aperta campagna. Due alberi sono crollati dall'altro lato della strada, travolgendolo. Dopo essere stato estratto dai Vigili del fuoco, è stato soccorso dal 118 e portato all'ospedale S.Raffaele di Milano.

Lamiere e detriti trascinati dal forte vento a Milano - ©Ansa

I danni Circa un centinaio fino a ora gli interventi dei vigili del fuoco, principalmente rivolti, spiegano in una nota, "alla rimozione dei rami di alberi caduti, antenne di condomini, impalcature, cornicioni pericolanti e tegole. A Segrate in via Prima Strada 29 i vigili del fuoco stanno evacuando un asilo nido il cui tetto, a causa delle forti raffiche, si è divelto. Numerosissime le chiamate di soccorso ancora adesso alla sala operativa di via Messina che ha in coda altri settanta interventi da smaltire". In via Cenisio un albero è caduto a causa del forte vento sui fili del tram, provocando disagi alla circolazione. In via Fumagalli invece, in zona Navigli, il murales che raffigura i due cantanti Mahmood e Blanco è stato danneggiato dalle forti raffiche. E ancora, un albero è crollato sopra un furgone parcheggiato in viale Gadio, nei pressi dell'Acquario Civico. Lo riporta l'agenzia Fotogramma. Danni anche all'auto di Federica Panicucci, colpita da una tegola. "Sono viva per miracolo", scrive raccontando l'accaduto in una storia su Instagram. "Questo è il tetto di vetro della mia auto dopo che una tegola è volata giù da un tetto e mi ha colpito in pieno - ha scritto come commento alle foto della vettura -. Per fortuna il vetro a resistito. Sono viva per miracolo". Intervento dei vigili del fuoco sul tetto del tribunale di Milano I vigili del fuoco sono dovuti salire oggi anche su uno dei tetti al settimo piano del Palazzo di Giustizia di Milano perché le forti raffiche di vento hanno anche sollevato alcune parti di un rivestimento rendendole pericolanti. Sul tetto che si trova in corrispondenza di uno dei corridoi del settimo piano, quello dove si trovano gli uffici dei gip e del Tribunale di Sorveglianza, si sono sganciate alcune lamiere e per questo i vigili del fuoco hanno lavorato per metterle in sicurezza.

L'albero caduto in viale Gadio - ©IPA/Fotogramma

Chiusi parchi a Monza e a Milano

Con raffiche di vento fino a 90 chilometri orari, il Comune di Milano ha deciso di chiudere gli accessi ai parchi pubblici "e invita la popolazione a non utilizzare le aree alberate non recintate per l'intera giornata". Stesso provvedimento anche a Monza, dove l'amministrazione comunale ha deciso di chiudere il parco e anche i due cimiteri della città. A Milano "è raccomandato evitare gli spostamenti se non necessari e, nel caso di utilizzo del mezzo privato, evitare i viali alberati e la prossimità a ponteggi edili. I condomini privati sono chiamati ad informare i propri condomini per evitare cadute di materiali dai balconi". Sospese le vaccinazioni al drive through di Trenno A causa del forte vento le vaccinazioni anti-Covid del drive through di Trenno, a Milano, sono state sospese. Lo ha reso noto l'Asst Santi Paolo e Carlo. I cittadini che avevano prenotato il vaccino a Trenno saranno dirottati all'Ospedale militare di Baggio, in via Saint Bon. L'attività del drive through di Trenno verrà ripristinata non appena possibile, fa sapere in una nota la Regione Lombardia. Nessun danno e attività regolare, invece, nell'hub vaccinale delle Scintille, dove a causa delle raffiche questa mattina si è sganciata la tensostruttura posta all'ingresso, poi ripristinata. Inoltre, il Comune di Milano ha vietato l'ingresso nei cortili del Castello Sforzesco, dove si è staccato un parafulmine, quello del torrione di Santo Spirito sul lato ovest. Chiuso anche il cortile di Palazzo Reale, che consente normalmente il passaggio dei pedoni fra piazza Duomo e via Pecorari. La situazione nel Comasco Decine gli interventi dei vigili del fuoco questa mattina nel Comasco, specialmente nel Canturino, per le forti raffiche di vento che hanno scoperchiato tetti e fatto crollare piante. A Carimate è caduta la copertura di un condominio, un tetto a Lomazzo, mentre a Mariano Comense sono stati abbattuti tre alberi su una rotonda stradale. I vigili del fuoco segnalano anche incendi della vegetazione nella zona di Solbiate Comasco che vengono spenti da squadre da terra, vista l'impossibilità di fare alzare in volo i mezzi aerei. Sta creando disagi anche in provincia di Pavia il forte vento. Sul territorio pavese si segnala la caduta di alcuni alberi, senza conseguenze per le persone e il traffico. Sono in corso diversi interventi da parte dei vigili del fuoco. Danni a Lodi Raffiche di vento a oltre 60 chilometri orari si sono abbattuti, stamattina, sulla città di Lodi e nei dintorni fino a comprendere tutta la zona sud di Milano. Nel capoluogo bassianeo diversi i danni a tettoie e persiane e in piazzale 3 Agosto, a ridosso del parcheggio che serve il tribunale cittadino, si sono anche sradicati due alberi che sono precipitati causando danni a tre vetture. Sul posto, per rimuovere le piante, vigili del fuoco che, stamattina, proprio per i danni da vento si sono dovuti dividere tra decine di interventi in zona.



Motorini caduti a causa delle raffiche - ©IPA/Fotogramma