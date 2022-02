Meteo, il vento di Foehn aumenta le temperature: a Torino 17 gradi

Le raffiche hanno spazzato via la fitta nebbia delle scorse ore e fatto schizzare il termometro nel capoluogo piemontese

Soffia forte sul Piemonte il vento di Foehn che, in questo inverno anomalo, ha spazzato via la fitta nebbia delle scorse ore e fatto schizzare all'insù le temperature (LE PREVISIONI METEO A TORINO). Secondo i dati in tempo reale di Meteo 3R, la nuova applicazione nata dalla collaborazione tra Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, questa mattina a Torino il termometro supera già i 17 gradi.

Il vento sulle Alpi

Raffiche da uragano sulle Alpi: a Ceresole Reale, nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso, la stazione meteorologica Gran Vaudana ha registrato una raffica di 212 chilometri orari.