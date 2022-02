Forte vento nel Milanese, coppia ferita da albero a Rho: grave 64enne

Un uomo e una donna sono stati travolti da un albero crollato: lui è stato portato d’urgenza all’ospedale Niguarda in codice rosso, lei al pronto soccorso di Rho in codice verde

Due persone, un uomo e una donna, sono stati travolti e feriti da un albero crollato a Rho per il forte vento che imperversa in Lombardia. (LA SITUAZIONE – I DANNI IN PIEMONTE – I DISAGI IN CAMPANIA - FOTO)

I soccorsi

L'uomo, 64 anni, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Niguarda in codice rosso. Secondo le prime informazioni del 118 i due si trovavano a piedi in piazza della Libertà quando sono stati colpiti. Il 64enne ha riportato uno schiacciamento addominale, alle gambe e a una spalla, mentre la donna, di 66 anni, è stata sfiorata riportando traumi alla schiena e a un ginocchio. È stata portata al pronto soccorso a Rho in codice verde per delle contusioni lievi. Sul posto anche i carabinieri.