Genovese, gip di Milano boccia richiesta dei pm per processo immediato

Il gip di Milano Tommaso Perna ha respinto la richiesta di processo con rito immediato avanzata dalla Procura nei confronti dell'imprenditore del web Alberto Genovese, in carcere dal 6 novembre. La richiesta dell'aggiunto Mannella e dei pm Stagnaro e Filippini riguardava le imputazioni di violenza sessuale aggravata, detenzione e cessione di stupefacente, sequestro di persona e lesioni legate all'episodio del 10 ottobre avvenuto a Milano ai danni di una 18enne. E l'accusa di violenza sessuale, sempre con cessione di droga, ai danni di una ragazza di 23 anni per l'episodio avvenuto invece a Ibiza il 10 luglio.