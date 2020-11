Chi è Alberto Genovese, l'imprenditore accusato di stupro

Laureato in Economia, ha diverse esperienze nell'imprenditoria: dopo un'esperienza come consulente in McKinsey e Bain, ha lavorato per 3 anni in eBay e nel 2010 ha fondato Facile.it, che ha ceduto nel 2014. Poi la nascita di Prima Assicurazioni. Ora si trova in carcere con l’accusa di violenza sessuale. La violenza sarebbe avvenuta durante un party nell'appartamento milanese dell'imprenditore. L'uomo è anche accusato di cessione di stupefacente, sequestro di persona e lesioni

Da Facile.it a Prima Assicurazioni

Laureato in economia alla Bocconi, Genovese è conosciuto per essere uno dei fondatori di Facile.it, tra i più noti siti comparatori di assicurazioni, mutui, prestiti, conti correnti, e altro. Dopo un'esperienza come consulente nelle società McKinsey e Bain, successivamente ha lavorato per 3 anni in eBay. La fondazione di Facile.it arriva nel 2010, con l’azienda che cresce fino ad impiegare 350 persone. Genovese ne è poi uscito nel 2014 con la cessione al fondo Oakley, al quale si è affiancato nel 2018 il fondo svedese Eqt. Genovese è diventato poi il numero uno di Prima Assicurazioni, che dopo l’arresto ha preso provvedimenti immediati nominando George Ottathycal Kuruvilla, attualmente General Manager, come presidente e amministratore delegato ad interim dell’azienda.

Il comunicato di Facile.it

Sul ruolo di Genovese nell’azienda, Facile.it ha rilasciato una nota precisando che "in riferimento alle notizie apparse su alcuni media riteniamo corretto precisare che Alberto Genovese ha lasciato Facile.it nel 2014 e non ha oggi alcun ruolo operativo nella nostra azienda", si legge. "Per rispetto di tutte le persone coinvolte nella faccenda, riteniamo che al momento sia corretto non commentare oltre. Ricordiamo che la proprietà di Facile.it è detenuta oggi dal fondo di investimento EQT e dal fondo Oakley".