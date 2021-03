Covid a Milano, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Nella settimana dall'8 al 14 marzo Ats Città Metropolitana di Milano ha ricevuto segnalazioni di 886 casi di tamponi positivi al Covid-19 nelle scuole delle province di Milano e Lodi. Si tratta - spiega - di 635 alunni e 251 operatori scolastici.

In Lombardia, i nuovi positivi sono 4.235 a fronte di 49.068 tamponi, con un tasso di incidenza pari all'8,6%.

Intanto per Covid è morto Marco Bogarelli, manager che nel mondo dello sport, e in particolare in quello del calcio, si era guadagnato la fama di "re" dei diritti tv.

Positivo il difensore dell'Inter Danilo D'Ambrosio, che scrive sui social: "Grazie mille per le tante chiamate e messaggi. Fortunatamente sto bene, ho solo un po' di febbre e stanchezza". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:38 - Ats, in scuole Milano e Lodi 886 positivi

Nella settimana dall'8 al 14 marzo Ats Città Metropolitana di Milano ha ricevuto segnalazioni di 886 casi di tamponi positivi al Covid-19 nelle scuole delle province di Milano e Lodi. Si tratta - spiega - di 635 alunni e 251 operatori scolastici. Il numero di persone isolate, invece, è 7.430: 7.008 alunni e 422 operatori. Il trend dei casi e, soprattutto, degli isolamenti, tranne che per i nidi rimasti aperti la scorsa settimana, è in calo a seguito delle chiusure delle scuole. Degli 886 positivi, 62 sono del Nido, 115 della scuola dell'infanzia, 239 della scuola primaria, 209 della secondaria di primo grado e 261 di quella di secondo grado.