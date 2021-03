Covid, Inter: positivo il portiere Samir Handanovic

“FC Internazionale Milano comunica che Samir Handanovic è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato nella mattinata di oggi e il cui esito è pervenuto in questi minuti”. Questo il comunicato della società che informa della positività del portiere del club nerazzurro. “È già in quarantena – prosegue la nota - presso la propria abitazione” (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA E A MILANO).