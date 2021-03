Inter, D’Ambrosio positivo al Coronavirus: “Sto bene”

Nuovo caso di coronavirus nell’Inter: si tratta del difensore Danilo D’Ambrosio, risultato positivo in seguito al test effettuato ieri. Il calciatore “è già in quarantena presso la propria abitazione. Il gruppo squadra seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario", spiega in una nota il club nerazzurro. "Grazie mille per le tante chiamate e messaggi. Fortunatamente sto bene, ho solo un po' di febbre e stanchezza”, scrive il giocatore in un post Instagram. "Resterò in quarantena a casa per le prossime settimane, nell'attesa mando a tutti un grandissimo abbraccio", conclude. Domenica scorsa, D’Ambrosio era stato convocato per la gara contro il Torino, ma aveva lasciato lo stadio prima della partita a causa di un malessere. (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - LA SITUAZIONE A MILANO)