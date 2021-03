Covid, è morto Bogarelli: il "re" dei diritti tv del calcio

È morto questa notte per Covid Marco Bogarelli, manager che nel mondo dello sport, e in particolare in quello del calcio, si era guadagnato la fama di "re" dei diritti tv. Aveva 64 anni. Colpito dal virus una decina di giorni fa, l'ex presidente di Infront Italy è stato poi ricoverato in ospedale a Milano con una polmonite che è stata fatale. Lascia la moglie e tre figlie. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA - LA SITUAZIONE A MILANO - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)