Gallera torna in Consiglio: “Anno faticosissimo, ora recupero energie”

Nel consiglio regionale di oggi, il primo del 2021, oltre che per la prima volta dei nuovi assessori Letizia Moratti, Guido Guidesi e Alessandra Locatelli, c'era molta curiosità per il ritorno in Aula da semplice consigliere, dell'ex assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera. Al termine della mattinata di lavoro, ai giornalisti ha dichiarato: "Fino a dieci giorni fa mi occupavo di Covid, ora sto recuperando le mie energie psico-fisiche perché è stato un anno difficile".

Le parole di Gallera

L’esponente di Forza Italia, intercettato dai giornalisti, ha spiegato di essere "stato eletto per la prima volta nel 1997, in alcuni tratti della mia esperienza ho ricoperto incarichi di governo e l'ho fatto con grande dedizione. Nei percorsi poi ci sono dei cambiamenti: dal '97 sono stato eletto con le preferenze, con un consenso mirato molto alto e crescente tutte le volte. Ora torno a fare il legislatore". Gallera, che non ha voluto commentare le dichiarazioni di Letizia Moratti, che l'ha sostituito all'assessorato al Welfare, su Pil e vaccini (LE PAROLE DI SALA E DI DE LUCA), si è detto contento "per l'ondata di gratitudine dei cittadini e dagli addetti ai lavori, anche su quei social che a volte ho subito come una bufera".