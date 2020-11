Milano, ferì militare gridando ‘Allah Akbar’: pena di 14 anni e mezzo

La vicenda giudiziaria

approfondimento

Ferì un militare a Milano, pm valuta richiesta perizia psichiatrica

Una perizia psichiatrica aveva accertato che il 25enne, malgrado fosse in quel momento in uno stato di disagio, esasperazione ed alienazione, era capace di intendere e di volere. Il ragazzo da giorni dormiva attorno alla stazione e disse di aver agito contro il caporale Matteo Toia in preda a delle "voci" per morire come un "martire". Nell'ordinanza, il gip Natalia Imarisio aveva spiegato che quella di Fathe era stata un'azione pianificata a cui, come lui mise a verbale, stava pensando da tre giorni, dettata dal radicalismo religioso e compiuta con lucidità. Gli inquirenti, col capo del pool antiterrorismo Alberto Nobili, avevano anche approfondito un filone investigativo su eventuali contatti del giovane, già segnalato in Germania come simpatizzante dell'estremismo, con organizzazioni terroristiche, ma non erano emersi elementi.